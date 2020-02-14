NEVERSEA lansează campania Summer Love cu prețuri speciale

Iubirea nu se pune niciodată „în așteptare”, ci se trăiește la fel de intens în orice anotimp. De Ziua Îndrăgostiților,organizatorii NEVERSEA, , dau startul campaniei „Summer Love”. Până pe 24 februarie, de Dragobete, toți cei care trăiesc iubirea în orice mod, își pot cumpăra abonamente la preț special pentru cel mai așteptat eveniment muzical de pe plajă din România.

SPECIAL COMBO FOR TWO

Fanii festivalului pot opta pentru mai multe variante de pachete 1+1. Două abonamente General Acces Basic costă 208 euro + taxe, ceea ce înseamnă că fanii festivalului salvează 120 de euro, iar la două abonamente General Acces Flexi, care costă 222 euro + taxe, participanții pun deoparte 136 de euro.

Mai multe informații despre pachetele speciale ale campaniei “Summer Love” se găsesc pe neversea.com/tickets.

Mai sunt 139 de zile până la cea de-a patra ediție a festivalului NEVERSEA, care aduce artiști de top la nivel mondial. Tyga, Dimitri Vegas & Like Mike, Black Eyed Peas, Passenger, Parov Stelar, Timmy Trumpet, Tujamo, Nicky Romero, Nina Kraviz, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Raresh, Borgore, Netsky, Dub FX și mulți alții.

Organizatorii vor anunța în curând nume noi care vor urca pe scenele de pe Island of Dreams.

Festivalul NEVERSEA va avea loc în perioada 2-5 iulie, în Constanța.