VIDEO | Primarul Dorel Pojar transformă Jucu într-un reper al memoriei Reginei Maria

Comuna Jucu a găzduit vineri un eveniment cu puternică încărcătură istorică și simbolică: inaugurarea și sfințirea statuii Reginei Maria, amplasată în centrul localității Jucu de Sus, în apropierea bisericii. Monumentul, realizat de sculptorul Liviu Plugărescu și oferit ca dar comunității, reprezintă un omagiu adus uneia dintre cele mai importante personalități ale istoriei moderne a României.

Ceremonia a reunit reprezentanți ai Casei Regale, ai Academiei Române, autorități locale și centrale, oameni de cultură, oficiali militari și numeroși locuitori ai comunei. Printre invitații de onoare s-a aflat și Radu, Principe al României, prezent în numele Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.

Evenimentul a debutat cu un ceremonial religios oficiat de PS Samuel Bistrițeanul, alături de un sobor de preoți din care au făcut parte, între alții, părintele protopop Dan Hognogi și părintele profesor Stelian Tofană. În cadrul slujbei, ansamblul statuar a fost binecuvântat, iar cei prezenți au ascultat un cuvânt de învățătură despre rolul Reginei Maria în istoria României și despre importanța păstrării memoriei marilor personalități care au contribuit la făurirea statului român modern.

Foto: Politik Media

Primarul comunei Jucu, Dorel Pojar, a vorbit despre emoția organizării acestui moment și despre onoarea de a avea o prezență regală în comună.

„Până la urmă am reușit. Statuia a fost finalizată încă din luna decembrie, iar de atunci ne-am dorit foarte mult să avem o prezență regală în comuna noastră. În cele din urmă, Alteța Sa Regală Principele Radu a dat curs invitației noastre, iar acest lucru ne bucură nespus.

Am avut parte de o zi deosebită. Chiar dacă se anunța ploaie, vremea a fost extraordinară și cred că toată lumea s-a simțit foarte bine. Mai ales că Alteța Sa Regală ne-a felicitat pentru ceea ce am realizat aici, nu doar pentru statuie, ci și pentru felul în care arată comuna noastră și pentru tot ceea ce facem pentru comunitate”, a declarat Dorel Pojar.

În discursul său, Radu, Principe al României, a subliniat valoarea simbolică a ceremoniei și legătura dintre trecutul istoric și generațiile viitoare.

„Sunt foarte onorat să o reprezint astăzi pe Majestatea Sa Custodele Coroanei într-o întâlnire care rămâne exemplară prin simbolistica și frumusețea ei sufletească. Cred că fondatorii Coroanei Române, dacă ne privesc astăzi de sus, sunt mulțumiți de ceea ce faceți aici, pentru că duceți mai departe valorile și spiritul pe care ei și le-au dorit pentru România.

Această întâlnire este o punte între trecut, prezent și viitor. Este o dovadă de instinct național, de viziune și de modernitate. În același timp, reprezintă un mod firesc de a fi recunoscători celor care au construit această țară și o responsabilitate de a transmite mai departe ștafeta generațiilor tinere”, a afirmat Principele Radu.

Acesta a evocat și personalitatea Reginei Maria, pe care a descris-o drept „un dar providențial pentru România”, amintind rolul esențial pe care suverana l-a avut în consolidarea statului român modern și în păstrarea identității naționale.

Prezent la eveniment, președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a vorbit despre rolul istoric al Reginei Maria și despre contribuția sa decisivă la recunoașterea internațională a Marii Uniri.

„Regina Maria a României ocupă un loc unic în istoria noastră. A fost prima regină a tuturor românilor și, totodată, prima și ultima regină încoronată în Transilvania, la Alba Iulia, în cetatea simbol a Marii Uniri. Ea a devenit simbolul unei Românii unite și moderne.

După Primul Război Mondial, România avea nevoie nu doar de recunoașterea internă a Marii Uniri, ci și de validarea internațională a noilor sale granițe. În cadrul Conferinței de Pace de la Paris, Regina Maria a avut un rol esențial. A discutat cu liderii politici ai vremii și a contribuit decisiv la recunoașterea internațională a României întregite”, a declarat Ioan-Aurel Pop.

La rândul său, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a evidențiat moștenirea morală și umană lăsată de Regina Maria.

„Regina Maria a cucerit inimile românilor și a rămas un simbol al devotamentului și al iubirii față de țară. Ea trebuie să rămână nu doar parte din trecutul nostru, ci și un model pentru viitor. România are nevoie de lideri și lidere care să unească și să aducă bine în viața oamenilor”, a afirmat deputatul.

Dezvelirea monumentului a fost privită de participanți nu doar ca un act comemorativ, ci și ca un simbol al continuității valorilor naționale și al respectului pentru istorie. În ultimii ani, comuna Jucu s-a remarcat printr-o dezvoltare accelerată, prin investiții în infrastructură, educație și siguranță publică, devenind una dintre cele mai dinamice comunități locale din județul Cluj.

Prin acest eveniment, Jucu se alătură localităților care aleg să își onoreze trecutul și să transmită noilor generații repere istorice și morale legate de identitatea și construcția statului român modern.

