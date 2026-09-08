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Social· 1 min citire
O femeie din Maramureș ar fi fost bătută de partener. Bărbatul și-a luat fetița de un an și a plecat
Poliție
O femeie din Maramureș ar fi fost agresată violent de partenerul său, care ulterior ar fi luat fetița lor de aproximativ un an și ar fi plecat cu ea pe un câmp.
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