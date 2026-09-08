Trump, discuție telefonică cu Putin despre Ucraina. Ce i-a transmis liderul rus

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat marți la telefon despre războiul din Ucraina și despre eforturile de reluare a negocierilor de pace.
Convorbirea a avut loc după vizitele la Moscova și Kiev ale emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care încearcă să repună pe linia de plutire negocierile dintre Rusia și Ucraina.
Putin i-a vorbit lui Trump despre război
Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin i-a prezentat lui Donald Trump situația de pe front și planurile Rusiei în Ucraina. Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că Putin a transmis că Moscova nu are intenții agresive față de țările europene.
„Nu avem planuri agresive în ceea ce privește Europa”, a spus Ușakov, referindu-se la mesajul transmis de Putin în timpul convorbirii.
Negocierile pentru pace continuă
Discuția dintre cei doi lideri vine după întâlnirile lui Witkoff și Kushner cu Putin și Volodimir Zelenski. Emisarii americani au prezentat noi propuneri pentru încheierea războiului, însă până acum nu a fost anunțat un acord concret.
Moscova a transmis că nu exclude reluarea negocierilor în format trilateral Rusia-Ucraina-SUA, însă Kremlinul consideră că este prea devreme pentru stabilirea unei date și a unui loc.
Trump urmează să discute și cu Zelenski
După convorbirea cu Putin, Donald Trump este așteptat să discute și cu Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a anunțat deja că speră să se întâlnească personal cu liderul american în a doua jumătate a lunii septembrie.
Kievul continuă să ceară sprijin militar și sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, în timp ce Rusia își menține principalele revendicări în negocierile privind încheierea conflictului.