Patru șoferi prinși la depășiri ilegale din elicopter în Cluj, sancționați cu suspendarea permisului

Publicat 19 oct. 2026, 12:02 Sursă digi24

Un bărbat de 40 de ani din județul Bihor a fost sancționat cu suspendarea permisului de conducere pentru opt luni, după ce poliția l-a filmat din elicopter executând depășiri interzise în localitățile Poieni și Negreni, din județul Cluj.

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