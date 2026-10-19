Patru șoferi prinși la depășiri ilegale din elicopter în Cluj, sancționați cu suspendarea permisului

Un bărbat de 40 de ani din județul Bihor a fost sancționat cu suspendarea permisului de conducere pentru opt luni, după ce poliția l-a filmat din elicopter executând depășiri interzise în localitățile Poieni și Negreni, din județul Cluj.
Supravegherea traficului a fost efectuată cu sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii au monitorizat circulația în zona Poieni și Negreni, identificând mai multe încălcări ale regulilor rutiere într-un interval de timp scurt.
Conform informațiilor publicate de digi24, un bărbat de 40 de ani, din județul Bihor, a fost surprins executând trei depășiri neregulamentare în localitatea Poieni și o a patra în Negreni. Pentru aceste abateri, conducătorul auto a primit o amendă și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru opt luni.
În aceeași perioadă, alți trei șoferi au fost sancționați pentru depășiri interzise în Poieni. Este vorba despre o femeie de 43 de ani și doi bărbați, în vârstă de 56 și 63 de ani. Aceștia au primit amenzi și le-a fost suspendat permisul de conducere pentru două luni.
Controalele aeriene în județul Cluj continuă, având ca scop depistarea încălcărilor gravelor ale regulilor de circulație și prevenirea accidentelor rutiere.