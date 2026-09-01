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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu, despre cât de deschiși sunt tinerii
Dr. Anca Panaitescu vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre schimbările de mentalitate ale tinerilor și despre normalizarea fertilizării in vitro în societate.
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