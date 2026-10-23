Polițiștii au folosit o dronă pentru a controla viteza pe DN 1, între Cluj și Oradea

Publicat 23 oct. 2026, 12:46 Sursă Foaia Transilvană

Peste 100 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate șoferilor care au încălcat regulile de circulație pe DN 1, în urma unui control desfășurat luni, 20 octombrie, cu sprijinul unei drone.

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