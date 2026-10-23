Polițiștii au folosit o dronă pentru a controla viteza pe DN 1, între Cluj și Oradea

Peste 100 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate șoferilor care au încălcat regulile de circulație pe DN 1, în urma unui control desfășurat luni, 20 octombrie, cu sprijinul unei drone.
Polițiștii din Bihor au intensificat verificările pe drumul național Cluj – Oradea pentru a preveni accidentele cauzate de viteza excesivă și manevrele periculoase. Acțiunea s-a desfășurat în intervalul orar 11:00–15:00, cu obiectivul principal de combatere a abaterilor care pun în pericol siguranța participanților la trafic.
La operațiune au participat 28 de polițiști și specialiști ai Registrului Auto Român (RAR). Forțele implicate au organizat șapte filtre fixe și mobile, monitorizate cu ajutorul a 12 aparate radar amplasate în sistem „releu”. O dronă a fost utilizată pentru supravegherea traficului din aer, facilitând identificarea încălcărilor legislației rutiere.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, bilanțul verificărilor a inclus 102 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală a amenzilor care depășește 66.000 de lei. Cea mai frecventă abatere constatată a fost nerespectarea limitelor legale de viteză, înregistrând 67 din totalul sancțiunilor aplicate.
În plus, au fost reținute 12 permise de conducere și retrase opt certificate de înmatriculare, măsuri dispuse în funcție de neregulile descoperite. Echipele de control au efectuat, de asemenea, 114 testări pentru depistarea consumului de alcool sau a substanțelor psihoactive.