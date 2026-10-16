Premii loto de peste 1,5 milioane de lei câștigate la extragerile de joi

Publicat 16 oct. 2026, 10:38 Sursă realitatea.net

Loteria Română a anunțat șapte câștiguri la tragerile de joi, 15 octombrie, totalizând peste 1,5 milioane de lei. Premiul I la Noroc a fost obținut de un jucător din Balotești.

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