Protestele transportatorilor din Italia se temperează

Publicat 22 oct. 2026, 16:27 Sursă Realitatea.net

Protestele șoferilor de camioane din Italia se temperează. Guvernul Meloni pregătește ajutoare pentru transportatori, pe fondul scumpirii carburanților.

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