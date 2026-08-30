Revoltă printre pensionari: oamenii cer majorarea pensiilor cu cel puțin 15% și amenință cu proteste

Publicat 30 aug. 2026, 08:39 Actualizat 30 aug. 2026, 08:41 Sursă Realitatea PLUS

Este revoltă uriașă în rândul pensionarilor! Seniorii cer ca de anul viitor pensiile să fie majorate cu cel puțin 15%. Georgeta Zărvescu, reprezentantul pensionarilor din Olt, susține că politicienii sunt prea ocupați să se certe între ei, în timp ce pensionarii de abia se mai descurcă. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS.

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