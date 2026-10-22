Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia după ce a plecat să își întâlnească iubita

David-Adrian Kercso susține că este nevinovat și că a fost constrâns să recunoască acuzațiile de spionaj. O investigație Reuters ridică semne de întrebare și asupra imaginilor prezentate de FSB drept momentul arestării sale.
David-Adrian Kercso, un român de 23 de ani care a crescut în Marea Britanie, a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Tânărul susține că este nevinovat și că mărturisirile sale au fost obținute prin constrângere. Cazul a început după ce Kercso a plecat în 2024 spre Abhazia, regiune separatistă a Georgiei aflată sub influență rusă, pentru a întâlni o femeie cunoscută pe internet, potrivit realitatea.net.
Familia spune că românul urma să se întoarcă în Anglia la sfârșitul lunii noiembrie 2024, însă pe 28 noiembrie a încetat să mai răspundă la telefon și mesaje. Ulterior, autoritățile separatiste din Abhazia au anunțat că îl reținuseră pentru presupuse activități de spionaj, iar acesta a fost transferat în Rusia.
Arestarea prezentată public, pusă sub semnul întrebării
O investigație Reuters arată că imaginile difuzate de FSB drept momentul capturării sale ar fi fost filmate după ce Kercso se afla deja de câteva luni în custodia autorităților ruse. Documente judiciare confirmă că tânărul fusese prezentat în fața instanțelor încă din decembrie 2024.
Autoritățile ruse îl acuză că ar fi transmis Ucrainei informații despre sisteme de apărare antiaeriană din Soci. Kercso afirmă că a fost bătut, izolat și obligat să recunoască acuzațiile. În martie 2026 a fost condamnat la 15 ani de detenție, iar sentința a rămas definitivă în iunie. MAE a cerut acces consular, însă Rusia nu a permis vizitarea sa.