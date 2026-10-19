Românii ar putea primi SMS înainte să le expire actele. Ce prevede proiectul adoptat de Senat
SMS înainte de expirarea actelor
Senatul a adoptat un proiect care prevede notificări prin SMS sau e-mail cu 30 de zile înainte de expirarea unor acte administrative. Ce urmează?
Românii ar putea fi anunțați prin SMS sau e-mail cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea anumitor documente administrative. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege adoptat de Senat, care urmărește să îi ajute pe cetățeni să își reînnoiască actele la timp și să evite problemele cauzate de documentele expirate.
Ce acte ar putea fi incluse în sistemul de notificare
Proiectul legislativ vizează documentele administrative cu perioadă de valabilitate determinată, emise de autoritățile administrației publice centrale și locale sau de instituțiile publice.
Printre acestea se pot număra permise, autorizații, certificate, licențe și alte documente administrative individuale pentru care este necesară reînnoirea înainte de expirare.
Potrivit inițiativei, instituțiile ar urma să le ofere titularilor posibilitatea de a opta pentru primirea unei notificări digitale cu minimum 30 de zile înainte de data la care documentul își pierde valabilitatea.
Cum vor putea fi trimise mesajele
Notificările ar urma să fie transmise prin mijloace electronice, inclusiv prin SMS sau e-mail. Sistemul nu ar fi activat automat pentru toți cetățenii, ci ar funcționa pe baza opțiunii exprimate de fiecare beneficiar.
Alegerea ar putea fi făcută în momentul solicitării sau emiterii documentului, dar și ulterior, pe durata valabilității acestuia. Conform proiectului, persoana care a optat pentru notificări ar putea renunța la acest serviciu în orice moment.
Pentru aplicarea măsurii, proiectul prevede dezvoltarea unei platforme sau aplicații informatice unice, care ar urma să fie administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).
Când ar putea deveni funcțional sistemul
După intrarea în vigoare a legii, Autoritatea pentru Digitalizarea României ar urma să aibă la dispoziție șase luni pentru dezvoltarea și punerea platformei la dispoziția instituțiilor.
La rândul lor, autoritățile și instituțiile publice ar trebui să facă demersurile necesare pentru aplicarea sistemului în termenul stabilit de actul normativ, fără a depăși data de 31 decembrie 2027.
Proiectul stabilește și sancțiuni pentru instituțiile care nu implementează sau nu utilizează sistemul în condițiile prevăzute de lege. Amenzile propuse sunt cuprinse între 500 și 1.000 de lei.
Atenție: un SMS nu prelungește valabilitatea actului
Chiar dacă sistemul va fi implementat, responsabilitatea de a avea documente valabile va rămâne în sarcina titularilor.
Lipsa unei notificări nu va prelungi automat valabilitatea actului și nu va suspenda eventualele sancțiuni prevăzute de lege pentru desfășurarea unei activități fără documente valabile. Cetățenii vor trebui în continuare să urmărească termenele de expirare și să îndeplinească formalitățile necesare pentru reînnoire.
Inițiatorii proiectului susțin că notificările ar putea reduce situațiile în care oamenii uită să își actualizeze documentele și ar contribui la îmbunătățirea relației dintre cetățeni și administrația publică.
Proiectul mai trebuie să parcurgă etapa parlamentară următoare
Propunerea legislativă de completare a Codului administrativ a fost adoptată de Senat cu 93 de voturi pentru și o abținere. Următoarea etapă este dezbaterea în Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz.
Prin urmare, notificările prin SMS sau e-mail pentru expirarea actelor reprezintă o măsură prevăzută într-un proiect legislativ, iar aplicarea sa depinde de finalizarea procedurii parlamentare și de intrarea în vigoare a legii.
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