Sistem de acces şi verificare de tip Fast Track, pe Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca

Noul sistem are o valoare de aproximativ 1,87 milioane de lei.
Consiliul Judeţean (CJ) Cluj anunță, miercuri, integrarea unui sistem de acces şi verificare de tip Fast Track pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, care va permite o îmbarcare mai rapidă a pasagerilor.
Reducerea timpilor de aşteptare, una dintre facilități
„Aeroportul Internaţional 'Avram Iancu' Cluj îşi consolidează poziţia de aeroport regional modern şi orientat către pasageri, prin oferirea unui serviciu premium utilizat de majoritatea aeroporturilor europene cu trafic de peste 2 milioane de pasageri/an: sistemul de acces şi verificare rapidă tip 'Fast Track'”, se arată în comunicatul transmis de CJ.
Potrivit sursei citate, implementarea sistemului Fast Track reprezintă o investiţie strategică a aeroportului internaţional din Cluj-Napoca, prin care se urmăreşte dezvoltarea serviciilor aeroportuare, îmbunătăţirea experienţei pasagerilor şi consolidarea competitivităţii, în raport cu alte aeroporturi regionale europene.
În ceea ce-i priveşte pe pasageri, facilităţile vizează reducerea timpilor de aşteptare în zona controlului de securitate, creşterea confortului şi predictibilităţii în zona de îmbarcare, oferirea unei experienţe premium pentru pasagerii de business şi pentru cei care călătoresc frecvent, îmbunătăţirea experienţei generale de procesare a documentelor şi tranzit în incinta aeroportului, adaugă Agerpres.
Două porţi electronice de acces
Achiziţia noului sistem, în valoare estimată de aproximativ 1,87 milioane de lei, a fost recent scoasă la licitaţie de aeroportul clujean şi vizează montarea a două porţi de acces eGate, prevăzute cu cititor electronic de documente, integrat în poarta electronică de acces pentru citirea codurilor de bare.
„Este foarte important ca aeroportul să ţină pasul cu nevoile şi aşteptările tot mai ridicate ale pasagerilor, iar investiţiile în facilităţi moderne şi servicii eficiente reprezintă o prioritate. Achiziţionarea acestui sistem de acces rapid va contribui la fluidizarea fluxurilor de pasageri, la reducerea timpilor de aşteptare şi la creşterea confortului celor care utilizează aeroportul nostru.
Ne dorim ca fiecare pasager să beneficieze de o experienţă cât mai plăcută, iar Aeroportul 'Avram Iancu' să îşi consolideze poziţia de principal aeroport regional al ţării şi de importantă poartă aeriană către Europa”, a declarat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, citat în comunicat.