Tânăr clujean blocat în Colții Trascăului, salvat de Salvamont Alba

Publicat 26 oct. 2026, 13:49 Sursă Ziar de Cluj

Un tânăr de 22 de ani din Cluj-Napoca, aflat într-o drumeție solo, a părăsit traseul marcat și a rămas blocat într-o zonă stâncoasă din Colții Trascăului. Salvamont Alba l-a intervenit și l-a coborât în siguranță.

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