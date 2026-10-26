Tânăr clujean blocat în Colții Trascăului, salvat de Salvamont Alba

Un tânăr de 22 de ani din Cluj-Napoca, aflat într-o drumeție solo, a părăsit traseul marcat și a rămas blocat într-o zonă stâncoasă din Colții Trascăului. Salvamont Alba l-a intervenit și l-a coborât în siguranță.
Incidentul s-a produs pe versanții muntelui Trascău, unde echipa de salvatori a Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba a fost alertată prin numărul unic de urgență 112. Persoana căzută în dificultate era un drumeț de 22 de ani, originar din Cluj-Napoca.
Potrivit informațiilor publicate de Ziar de Cluj, tânărul a părăsit traseul turistic marcat și s-a îndreptat către o zonă de abrupt stâncos, unde nu mai putea avansa singur. Echipa de intervenție a localizat drumețul și l-a coborât în siguranță până la baza masivului. Starea sa de sănătate a fost evaluată pe loc, fără necesitatea transportului către un spital sau a acordării altor îngrijiri medicale.
Recomandări pentru drumeții în sezonul rece
Salvamont Alba a transmis o serie de măsuri de precauție pentru persoanele care aleg să practice sporturile montane în această perioadă. Autoritatea recomandă evitarea drumețiilor solo și respectarea strictă a potecelor marcate.
Înainte de plecare, este necesară verificarea prognozei meteo, iar echipamentul trebuie adaptat condițiilor sezonului rece: haine călduroase, impermeabile și haine de schimb. De asemenea, se recomandă purtarea unei lanternă frontale în rucsac, având în vedere scurtimea zilelor toamnei. În caz de urgență pe munte, singurul număr de apel util este 112.