Tată arestat pentru că și-a violat fiica

Un bărbat din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra fiicei sale de 13 ani, care prezintă un diagnostic de retard intelectual.
Procurorii Parchetului de pe Lângă Judecătoria Cluj-Napoca au reținut că inculpatul a săvârșit faptele într-o locuință improvizată, o rulotă amplasată pe o pășune din extravilanul localității Sânpaul. Actele de violență s-au produs în contextul consumului excesiv de alcool al bărbatului, care a profitat de vulnerabilitatea victimei.
Potrivit Parchetului, starea de vulnerabilitate a minorei era determinată de vârsta ei, de situația medicală (retard intelectual), de relația familială și de poziția de autoritate pe care tatăl o deținea față de fiică. Această din urmă condiție, alături de incapacitatea minorei de a exprima un consimțământ valabil, a facilitat constrângerea exercitată asupra ei.
În noaptea de 7 spre 8 octombrie 2026, bărbatul s-a deplasat împreună cu fiica pe un câmp din aceeași localitate pentru a sustrage cartofi. În timpul acestei acțiuni, inculpatul a supus-o din nou pe minoră unor acte de natură sexuală, inclusiv un raport sexual.
"Totodată, s-a reținut că, inculpatul, în noaptea de 7/8.10.2026, aflându-se pe un câmp din extravilanul localităţii Sânpaul, jud. Cluj, unde se deplasase împreună cu persoana vătămate pentru a sustrage cartofi, prin constrângere şi profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia, determinată de vârsta de 13 ani, de situaţia medicală (retard intelectual), de relaţia de natură familială existentă între cei doi şi de poziţia de autoritate deţinută în raport cu minora, precum şi de incapacitatea acesteia de a exprima un consimţământ valabil, a supus-o pe persoana vătămate, fiica sa, unor acte de natură sexuală, constând în (inclusiv) întreţinerea unui raport sexual, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.", au transmis reprezentanții Parchetului.
Bărbatul este acuzat de viol săvârșit asupra unui minor și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. În prezent, acesta se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.