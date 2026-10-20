Tată arestat pentru că și-a violat fiica

Publicat 20 oct. 2026, 09:58 Sursă Știri de Cluj

Un bărbat din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra fiicei sale de 13 ani, care prezintă un diagnostic de retard intelectual.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre arestare cluj