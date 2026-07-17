Un nou focar de pesta micilor rumegătoare. Oile și caprele vor intra în carantină

Publicat 17 iul. 2026, 11:26 Sursă Realitatea PLUS

Alertă uriașă! A fost descoperit un nou focar de pesta micilor rumegătoare la mai multe ferme de oi din Mureș. Oile și caprele vor sta în carantină pentru următoarele 30 de zile au hotărât autoritățile.

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