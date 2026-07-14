Viorel Pașca își vrea bătrânii înapoi la azile și promite că intră în legalitate

Publicat 14 iul. 2026, 12:52 Sursă Realitatea.Net

Viorel Pașca, patronul azilelor unde autoritățile au găsit nereguli grave, a postat un mesaj pe rețelele sociale în care promite că vrea să intre în legalitate și cere autorităților să îi aducă înapoi azilanții împrăștiați de stat pe la alte stabilimente.

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