Campionatul Balcanic de Atletism pentru Juniori 1 se va desfăşura pe Cluj Arena

28 iun. 2019, 15:37
Articol scris de Claudiu Padurean

Cea de-a 49-a ediție a Campionatului Balcanic de Atletism pentru Juniori 1, va reuni la start peste 300 de sportivi cu vârsta cuprinsă între 18 și 19 ani, din țări precum România, Albania, Republica Moldova, Bosnia-Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Slovenia, Grecia, Nord Macedonia, Turcia, Israel, Cipru, Croația.România va fi reprezentată în competiție de o delegație alcătuită din 47 de sportivi, printre care se vor număra și Alexandru Iconaru și Robert Breahnă, atleți ce au realizat recent noi recorduri la Campionatele Naționale de la Pitești, în probele de 100 metri garduri și 100 metri plat.

Campionatul Balcanic de Atletism pentru Juniori 1 se va desfasura din data de 2 iulie 2019, cu începere de la ora 09:00 pana in data de 3 iulie 2019, ora 21.40.Evenimentul va avea loc pe Cluj Arena, iar intrarea va fi gratuită.

