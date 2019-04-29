CFR Cluj și FC Viitorul se înfruntă astăzi în Gruia

CFR Cluj va juca luni, 29 aprilie 2019, acasă, cu FC Viitorul, în meciul din etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1.Partida se va disputa de la ora 21:00, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.Clujenii au învins, în două dintre meciurile care s-au jucat la Ovidiu, cu un scor de 1-0, dar pentru a nu permite echipei FCSB, care în urma partidei de ieri se situează la doar două punte distanță, să se poziționeze în față, CFR ar trebui să câștige și meciul din seara asta.