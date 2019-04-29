Sport· 1 min citire

CFR Cluj și FC Viitorul se înfruntă astăzi în Gruia

29 apr. 2019, 16:46
Actualizat: 29 apr. 2019, 16:46
cfr

cfr

Articol scris de Claudiu Padurean

CFR Cluj va juca luni, 29 aprilie 2019, acasă, cu FC Viitorul, în meciul din etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1.Partida se va disputa de la ora 21:00, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.Clujenii au învins, în două dintre meciurile care s-au jucat la Ovidiu, cu un scor de 1-0, dar pentru a nu permite echipei FCSB, care în urma partidei de ieri se situează la doar două punte distanță, să se poziționeze în față, CFR ar trebui să câștige și meciul din seara asta. 

Citește și:

Mai multe articole despre

viitorul, Gruia, fotbal, CFR, meci, cub

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Sport