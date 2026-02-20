Sport· 1 min citire
Jocurile Olimpice. Cel mai bun rezultat din istorie pentru patinajul artistic
20 feb. 2026, 09:44
Actualizat: 20 feb. 2026, 09:44
Articol scris de Scris de Realitatea de Cluj
Titlul olimpic a fost câştigat de americanca Alysa Liu
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară în proba de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, unde a obţinut cea mai bună performanţă a carierei şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la Jocurile Olimpice, clasându-se pe locul 17.
Cu un program liber fără greșeală, patinatoarea legitimată la Corona Brașov a încheiat concursul cu 127,80 puncte la liber şi cu un record personal la total de 190,93 puncte, performanţă care i-a asigurat poziţia a 17-a în ierarhia olimpică.
Titlul a fost câştigat de americanca Alysa Liu, în vârstă de 20 de ani, cu un total de 226,79 puncte.
Pe locul al doilea s-a clasat japoneza Kaori Sakamoto, care a acumulat 224,90 puncte, în timp ce medalia de bronz a revenit conaţionalei sale, Ami Nakai, în vârstă de 17 ani, cu 219,16 puncte.
