Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN: ghid pentru cazinourile online noi (2026)
Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN
Poți verifica dacă un operator de jocuri de noroc este legal în România în câțiva pași: cauți operatorul în lista ONJN a operatorilor licențiați clasa I, compari numele companiei, site-ul și numărul licenței din listă cu cele afișate în subsolul site-ului și verifici că licența este încă valabilă. Un exemplu este Napoleon Games, un casino online nou lansat în iunie 2025, care își afișează licența, operatorul și decizia de autorizare în subsolul site-ului.
În acest ghid vezi ce este licența ONJN, ce clase de licențe există, cum faci verificarea pas cu pas, ce înseamnă „cazino nou" din punct de vedere al licenței și care sunt semnalele de avertizare.
Răspuns scurt: cum verifici licența ONJN a unui operator
• Lista oficială: pe site-ul ONJN (onjn.gov.ro), la secțiunea „Lista organizatorilor de jocuri de noroc licențiați", găsești operatorii licențiați clasa I.
• Ce compari: numele companiei, site-ul, numărul deciziei și perioada licenței din listă, cu datele din subsolul site-ului.
• Valabilitatea: verifică data de expirare și tipul de joc pentru care operatorul are licență.
• Brand nou, licență existentă: un cazino lansat recent poate fi operat de o companie care deține o licență clasa I, dar domeniul și activitatea trebuie să fie acoperite de licența și autorizația aplicabile.
• Dacă nu apare în listă: dacă nici compania care operează platforma, nici domeniul utilizat nu pot fi identificate în lista oficială ONJN, site-ul nu trebuie considerat autorizat pentru România.
Ce este licența ONJN și ce clase de licențe există
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) reamintește că jocurile de noroc sunt monopol de stat și pot fi organizate numai de operatori licențiați și autorizați. Începând cu 1 februarie 2017, activitatea de jocuri de noroc la distanță este permisă doar operatorilor licențiați care figurează în listele ONJN.
Licența clasa I: organizatorii de jocuri de noroc
Licența clasa I este cea a operatorilor care organizează și exploatează jocurile de noroc, tradiționale sau la distanță (online). Lista „Operatori licențiați clasa I" este cea pe care o consulți pentru a verifica un cazino sau o casă de pariuri online.
Licența clasa a II-a: activități conexe
Licența clasa a II-a se referă la activități conexe, de exemplu furnizarea de echipamente sau servicii pentru organizatori (management, găzduire, centre de date). Un jucător care verifică un cazino online urmărește, în principal, lista clasei I.
De ce contează licența
ONJN precizează că organizarea de jocuri de noroc neautorizate este ilegală. Participarea persoanelor fizice din România la jocuri de noroc la distanță neautorizate este sancționată contravențional (art. 22 alin. (6) din OUG 77/2009, cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei). Pe site-ul ONJN sunt publicate și deciziile prin care site-uri de jocuri de noroc sunt introduse în lista neagră.
Cum verifici pas cu pas licența ONJN a unui operator
Intră pe site-ul ONJN și deschide lista operatorilor licențiați (Structură ONJN, Autorizare, Lista organizatorilor de jocuri de noroc licențiați, Operatori licențiați clasa I).
Caută operatorul după nume sau după site. În listă, site-urile apar în dreptul datelor de identificare ale companiei.
Compară datele din listă cu cele din subsolul site-ului: denumirea operatorului, numărul licenței și perioada de valabilitate.
Verifică dacă licența este valabilă la data curentă și dacă tipul jocului (de exemplu cazinou) corespunde serviciilor oferite.
Verifică dacă site-ul nu apare în deciziile ONJN privind lista neagră.
Ce date găsești în lista ONJN
Ce date găsești în subsolul unui site licențiat
Un operator licențiat afișează în subsolul site-ului numele companiei care îl deține, numărul de înregistrare, numărul licenței, perioada de valabilitate și decizia de autorizare, de obicei cu documentele în format PDF. Tot acolo apar sigla ONJN, avertismentul pentru minori (18+) și trimiteri către joc responsabil. Aceste elemente sunt doar indicii secundare și pot fi copiate. Confirmarea trebuie făcută întotdeauna prin compararea companiei și a domeniului cu lista oficială ONJN.
Cum recunoști un site cu nume asemănător
Brandurile cunoscute pot avea imitații cu domenii asemănătoare. Verifică domeniul exact, compară-l cu cel din lista ONJN și cu cel din documentele operatorului și urmărește dacă documentele publicate se deschid de pe site-ul respectiv.
Cazinouri noi și licența ONJN: ce înseamnă „nou"
Un brand nou poate fi operat de o companie licențiată
Un cazino nou nu înseamnă automat un operator fără istoric. Un brand nou poate fi lansat de o companie care deține o licență clasa I, dar domeniul și activitatea trebuie să fie acoperite de licența și autorizația aplicabile. De aceea, la un cazino lansat recent verifici dacă atât compania, cât și domeniul apar în evidențele ONJN.
Exemplu: Napoleon Games și licența L1203785W001253
Napoleon Games, lansat în iunie 2025, afișează în subsolul site-ului următoarele date:
Datele sunt cele afișate de operator la data actualizării. În lista ONJN, operatorul SUPERBET ENTERTAINMENT LIMITED apare cu site-urile asociate, printre care napoleongames.ro. Verifică întotdeauna informațiile direct în lista ONJN.
Ce verifici la un cazino lansat recent
• Compania care operează site-ul și dacă apare în lista ONJN.
• Numărul licenței și perioada de valabilitate.
• Decizia de autorizare și documentele publicate în subsol.
• Domeniul exact al site-ului și dacă este trecut în lista ONJN.
• Termenii și condițiile, regulamentele de joc și instrumentele de joc responsabil.
• Procedura de verificare a identității (KYC), care este normală la operatorii licențiați. Totuși, simpla solicitare a documentelor nu dovedește că site-ul este autorizat.
Semnale de avertizare la un operator fără licență
• Nu afișează numărul licenței sau al deciziei de autorizare.
• Compania care îl operează nu apare în lista ONJN.
• Domeniul nu este cel din lista ONJN sau din documentele operatorului.
• Site-ul apare în deciziile ONJN privind lista neagră.
• Documentele din subsol nu se deschid sau aparțin altui operator.
• Lipsesc avertismentul 18+ și informațiile despre joc responsabil.
Întrebări frecvente despre verificarea licenței ONJN
Cum verific dacă un casino online este licențiat în România?
Caută compania și site-ul în lista „Operatori licențiați clasa I" de pe onjn.gov.ro și compară datele cu cele din subsolul site-ului: operator, număr de licență, perioadă de valabilitate și decizie de autorizare.
Unde găsesc lista operatorilor licențiați?
Pe site-ul ONJN, la Structură ONJN, Autorizare, „Lista organizatorilor de jocuri de noroc licențiați". Acolo sunt listele separate pentru clasa I și clasa a II-a.
Ce înseamnă licență clasa I și clasa a II-a?
Clasa I este licența organizatorilor care exploatează jocurile de noroc. Clasa a II-a se referă la activități conexe, de exemplu echipamente, găzduire sau servicii pentru organizatori.
Un cazino lansat recent poate fi legal?
Da, dacă este operat de o companie licențiată și autorizată de ONJN, iar domeniul și activitatea sunt acoperite de documentele aplicabile. Verifică atât compania, cât și domeniul, nu doar numele brandului.
Ce este decizia de autorizare?
Este documentul prin care ONJN autorizează exploatarea jocurilor de către operator. Operatorii licențiați îl publică, de regulă, în subsolul site-ului, alături de licență.
Napoleon Games este licențiat ONJN?
Conform datelor afișate pe napoleongames.ro, platforma este deținută și operată de SUPERBET ENTERTAINMENT LIMITED, cu licența L1203785W001253, valabilă între 01.01.2021 și 31.12.2030, și cu autorizația de exploatare din Decizia nr. 256 din 18.05.2026. Informațiile se pot verifica în lista ONJN.
Ce se întâmplă dacă joc la un operator fără licență?
ONJN precizează că organizarea de jocuri de noroc neautorizate este ilegală, iar participarea persoanelor fizice din România la jocuri la distanță neautorizate este sancționată contravențional.
Concluzie: verificarea licenței ONJN, înainte de orice cont
Verificarea licenței durează câteva minute: cauți compania și domeniul în lista ONJN, compari datele cu subsolul site-ului și te asiguri că licența și autorizația sunt valabile. La un cazino nou contează compania care îl operează, iar brandul poate fi nou chiar dacă licența există de mai mult timp, ca în exemplul Napoleon Games. Dacă nici compania, nici domeniul nu pot fi identificate în evidențele ONJN, site-ul nu trebuie considerat autorizat pentru România.
Surse oficiale
Lista operatorilor licențiați clasa I – ONJN
OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
Joc responsabil: jocurile de noroc sunt interzise minorilor (18+), implică risc financiar și trebuie să rămână o formă de divertisment, nu o sursă de venit. Stabilește limite clare de buget și de timp.
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