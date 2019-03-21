Echipa de baschet masculin U-BT, câștigă partida cu SCM U Craiova

U-BT Cluj, echipa de baschet masculin, a câștigat partida disputată în deplasare împotriva SCM U Craiova cu un scor de 95-69.Cel mai bun marcator al clujenilor a fost Nandor Kuti, care a înscris 16 puncte.Această victorie aduce U-BT tot mai aproape de obiectivul de a recuceri titlul de campioană.