Echipa de baschet masculin U-BT, victorie cu BCM U Pitești

Echipa de baschet masculin U-BT Cluj a învins echipa BCM U Pitești cu un scor de 93-88.

Meciul s-a jucat la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca și nu a fost lipsit de incidente, astfel, încât după fluierul care anunța finalul jocului, jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit la mijlocul terenului.

Clujenii au câștigat, de această dată, în Cupa României, după ce în meciul anterior au învins și în partida din Liga Națională.