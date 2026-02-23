Fotbal: Universitatea Craiova, victorie la scor de forfait în Superligă, 3-0 cu Unirea Slobozia

Sursă: realitatea.net

AFC Unirea 04 Slobozia - Universitatea Craiova 0-3 (0-1), Stadion 1 Mai - Slobozia, Superliga

Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul 1 Mai, la primul meci nocturnă disputat în Slobozia, în etapa a 28-a a Superligii de fotbal.



Vladimir Screciu (29) a deschis scorul cu un șut de la 20 de metri, Nikola Stevanovic (59) a majorat diferența după un corner, iar francezul Steven Nsimba (64) a închis tabela din centrarea lui David Matei.



Universitatea are trei victorii și un egal în ultimele patru etape. Unirea are o victorie și șase eșecuri în ultimele șapte etape.



În tur, Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1.