Gigi Becali vrea arbitri străini la meciurile CFR Cluj

Pe măsură ce Liga I se apropie de final, sporește tensiunea între echipele aflate în competiție pentru titlu. Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a anunțat că va cere ca meciurile CFR Cluj să fie conduse de arbitri străini.Aceste declarații vin după un sfârșit de săptămână în care CFR Cluj a câștigat cu scorul de 1-0 meciul cu Astra Giurgiu, iar FCSB a câștigat cu 3-2 meciul cu Universitatea Craiova. Primele trei locuri din Liga I sunt sunt ocupate de CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova.