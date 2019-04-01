Sport· 1 min citire
Gigi Becali vrea arbitri străini la meciurile CFR Cluj
1 apr. 2019, 09:49
Actualizat: 1 apr. 2019, 09:49
George_Becali
Articol scris de Scris de Claudiu Padurean
Pe măsură ce Liga I se apropie de final, sporește tensiunea între echipele aflate în competiție pentru titlu. Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a anunțat că va cere ca meciurile CFR Cluj să fie conduse de arbitri străini.Aceste declarații vin după un sfârșit de săptămână în care CFR Cluj a câștigat cu scorul de 1-0 meciul cu Astra Giurgiu, iar FCSB a câștigat cu 3-2 meciul cu Universitatea Craiova. Primele trei locuri din Liga I sunt sunt ocupate de CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova.
