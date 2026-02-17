Jaqueline Cristian, calificare în optimi la Dubai după abandonul adversarei

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, marți, în optimile de finală ale turneului feminin de la Dubai, competiție cu premii totale de peste patru milioane de dolari, desfășurată în Emiratele Arabe Unite.

Românca a avut o prestație excelentă în fața sportivei germane Ella Seidel, ocupanta locului 95 mondial. Cristian a dominat categoric primul set, câștigat cu 6-0, iar adversara sa a fost nevoită să abandoneze partida.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Jaqueline Cristian a disputat două meciuri în mai puțin de 24 de ore. Luni seara, ea obținuse o victorie clară în primul tur, impunându-se cu 6-1, 6-1 în fața croatei Petra Marcinko.

Grație calificării în optimi, sportiva din România și-a asigurat 120 de puncte în clasamentul Women's Tennis Association și un premiu de 49.250 de dolari. În urma rezultatelor obținute, Jaqueline Cristian a urcat până pe locul 38 în clasamentul WTA Live.

Pentru româncă urmează însă un test extrem de dificil. În optimile de finală, ea o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva, a cincea favorită a turneului. Andreeva a ajuns în această fază fără să joace vreun meci: a beneficiat de „bye” în primul tur, iar în runda a doua a profitat de retragerea australiencei Daria Kasatkina.

Până în prezent, Jaqueline Cristian și Mirra Andreeva nu s-au mai întâlnit în circuitul profesionist, duelul de la Dubai urmând să fie o premieră între cele două jucătoare.