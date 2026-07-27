Kylian Mbappé, mesaj emoționant după Cupa Mondială: „Poate că vă datoram un final mai frumos”

Kylian Mbappé le-a transmis un mesaj emoționant suporterilor Franței, la mai bine de o săptămână după încheierea Cupei Mondiale din 2026. Căpitanul naționalei a vorbit despre dezamăgirea ratării trofeului, dar și despre mândria de a fi reprezentat Franța.
Mesajul, publicat cu titlul „Mulțumesc”, a fost adresat tuturor celor care au susținut echipa pe parcursul competiției.
„O lună plină de emoție”
Mbappé a descris turneul final drept o perioadă intensă, în care jucătorii au încercat să își depășească limitele.
„O lună plină de emoție. De depășire a limitelor. De mândrie de a purta culorile Franței. De pasiune, mai ales, aceeași pasiune care ne animă pe teren și care vă animă pe voi”, a transmis atacantul francez.
Acesta a recunoscut că eliminarea Franței a fost greu de acceptat și că dezamăgirea va mai rămâne o perioadă.
Trofeul de golgheter nu a fost suficient
Kylian Mbappé s-a declarat mândru de faptul că a devenit golgheterul competiției, însă a spus că performanța ar fi însemnat mai mult dacă Franța ar fi câștigat și trofeul.
„Ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut și cupa”, a transmis căpitanul naționalei.
Franța a fost eliminată în semifinale de Spania, scor 0-2, formație care a câștigat ulterior Cupa Mondială.
„Poate că vă datoram un final mai frumos”
Mbappé le-a mulțumit suporterilor care au urmărit meciurile până târziu în noapte, din case, baruri sau alături de familie și prieteni.
„Poate că vă datoram un final mai frumos. Dar nu întotdeauna alegem finalul poveștii, ci alegem ce punem în ea, iar noi am pus totul. De asta suntem mândri”, a scris fotbalistul.
Atacantul a apreciat faptul că suporterii nu au abandonat echipa nici în cele mai dificile momente.
„Și nu ne-ați abandonat niciodată, nici măcar în momentele cele mai grele, nici măcar când nu meritam”, a mai transmis Mbappé.
Mesaj pentru Didier Deschamps
Căpitanul Franței i-a mulțumit și lui Didier Deschamps, aflat la finalul mandatului pe banca naționalei.
Mbappé a amintit că, dincolo de presiunea și emoțiile unei competiții atât de importante, fotbalul rămâne un joc simplu, bazat pe minge, poartă și dorința de a marca.
„Nu am terminat de jucat împreună”
Kylian Mbappé și-a îndreptat apoi atenția spre viitorul naționalei Franței, care se va scrie alături de Zinédine Zidane.
„Această Cupă Mondială se încheie, dar istoria continuă. Vor mai fi alte meciuri, alte seri de vară sau de iarnă în care ne vom regăsi cu toții în fața aceluiași joc, cu aceeași dorință intactă. Nu am terminat de jucat împreună. Mulțumesc pentru tot”, a încheiat căpitanul Franței.