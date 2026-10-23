Marius Șumudică, nemulțumit de programul CFR Cluj: „Nu-mi place să fiu luat de prost!”
Marius Șumudică
Marius Șumudică critică programul CFR Cluj, obligată să joace trei meciuri în șase zile. Antrenorul cere echilibru în programările din fotbalul românesc.
Marius Șumudică a criticat programul competițional stabilit pentru CFR Cluj și a cerut mai mult echilibru în stabilirea datelor de disputare a meciurilor. Antrenorul este nemulțumit că formația ardeleană trebuie să joace trei partide importante în numai șase zile, în timp ce alte echipe beneficiază de intervale mai mari de recuperare.
Tehnicianul a abordat subiectul în cadrul unei conferințe de presă, înaintea partidei cu Dinamo, programată duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00, în etapa a 13-a din SuperLiga.
Șumudică susține că un asemenea calendar pune presiune suplimentară asupra jucătorilor și poate afecta pregătirea echipei pentru confruntările decisive din campionat și Cupa României.
CFR Cluj, trei meciuri importante în șase zile
Programul aglomerat al formației din Gruia începe cu partida împotriva lui Dinamo, de duminică. Ulterior, CFR Cluj va întâlni Universitatea Cluj, miercuri, 28 octombrie, într-un duel din Cupa României Betano.
Seria meciurilor va continua sâmbătă, 31 octombrie, când echipa pregătită de Marius Șumudică se va deplasa la Ploiești pentru confruntarea cu Petrolul.
Antrenorul consideră că succesiunea acestor partide este dificil de gestionat, mai ales în condițiile deplasărilor și ale timpului redus pentru refacerea fizică a fotbaliștilor.
„Este incredibil ca CFR Cluj să joace trei partide extrem de importante în șase zile”, a transmis tehnicianul, care a precizat că a mai semnalat această problemă și în trecut.
„Nu-mi place să fiu luat de prost”. Mesajul transmis de Șumudică
Marius Șumudică a avut un discurs ferm la adresa celor care stabilesc programările meciurilor din fotbalul românesc. Deși a precizat că nu dorește să atace o anumită persoană sau instituție, antrenorul a cerut ca toate echipele să beneficieze de condiții echitabile.
Tehnicianul a subliniat că nu a intervenit niciodată pentru a solicita schimbarea datei unui meci în favoarea formației sale și consideră că programul ar trebui stabilit după criterii aplicate în mod egal tuturor cluburilor.
Acesta a atras atenția și asupra dificultăților logistice generate de deplasarea la Ploiești după confruntările cu Dinamo și Universitatea Cluj.
În opinia sa, intervalul scurt dintre partide poate reprezenta un dezavantaj pentru CFR Cluj, în comparație cu adversarii care au mai multe zile la dispoziție pentru recuperare.
Șumudică a comparat programul CFR Cluj cu cel al rivalei Universitatea Cluj
În cadrul conferinței, antrenorul a făcut referire și la programul rivalei locale, Universitatea Cluj. Potrivit acestuia, formația pregătită de rivalii din oraș beneficiază de un interval mai generos între cele trei partide programate în aceeași perioadă.
Șumudică a precizat că respectă echipa Universitatea Cluj și nu dorește ca declarațiile sale să fie interpretate drept un atac la adresa acesteia. Nemulțumirea sa vizează modul în care sunt distribuite meciurile în calendarul competițional.
Antrenorul consideră că organizatorii ar trebui să țină cont de timpul de recuperare al tuturor formațiilor, mai ales atunci când acestea sunt implicate simultan în campionat și în Cupa României.
Când joacă CFR Cluj cu Dinamo, Universitatea Cluj și Petrolul
Pentru CFR Cluj urmează o perioadă solicitantă, cu trei confruntări programate într-un interval scurt:
25 octombrie: CFR Cluj – Dinamo, în etapa a 13-a din SuperLiga;
28 octombrie: CFR Cluj – Universitatea Cluj, în Cupa României Betano;
31 octombrie: Petrolul Ploiești – CFR Cluj, în SuperLiga.
Rezultatele acestor partide pot avea o importanță deosebită pentru parcursul echipei în competițiile interne.
Marius Șumudică speră ca formația sa să gestioneze cu bine această perioadă, însă consideră că programarea meciurilor ar trebui să ofere tuturor echipelor condiții comparabile de pregătire și recuperare.
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