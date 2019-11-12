Meci caritabil între CFR Cluj şi Kisvarda
stadion cfr
CFR Cluj va juca un meci amical, cu echipa maghiară Kisvarda. Jocul este unul caritabil şi se va disputa duminică, 17 noiembrie, de la ora 17:00, pe stadionul din Gruia. Banii urmează să fie donaţi unei fetiţe care s-a născut cu o malformaţie la sistemul auditiv.Biletele pot fi achiziţionate începând de marţi, 12 noiembrie 2019 contra unui cost de 5 lei.“Ne alăturăm din nou campaniei „Făuritorii de minuni” pentru a o sprijini pe Alexandra, un copil minunat, care, din păcate, s-a născut cu o malformație rară: nu are urechi – nici canale auditive și nici pavilioane. Pentru a putea auzi, Alexandra are nevoie de 4 operații extrem de complexe care se pot efectua doar în Statele Unite ale Americii și costă în total 200.000 de euro”, precizează conducerea clubului CFR Cluj.
Citește și:
- 10:53 - Mesaj de la Ilie Bolojan: performanțele elevilor la FIRST Tech Challenge și succesul lui Cristi Chivu, motive de mândrie națională
- 10:31 - Verdict dur după Craiova – Dinamo: golul victoriei trebuia anulat pentru ofsaid
- 08:47 - Cristi Chivu, după titlul câștigat cu Inter: „Este meritul băieților. Eu? Sărbătoresc cu o țigară”
- 07:49 - Cristi Chivu, elogiat în Italia după titlul cucerit cu Inter: „A demonstrat inteligență și personalitate”
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News