O nouă înfrângere pentru voleibalistele de la “U” NTT Data Cluj

Voleibalistele de la “U” NTT Data Cluj au fost înfrînte în a treia rundă din Divizia A1 de către fetele de la CSM Lugoj.Clujencele au pierdut în meciul de la Lugoj cu un scor de 3-1, după ce în primele două etape au fost învinse şi de Știința Bacău şi CSM Târgoviște.Primul set a fost câştigat de către gazde, cu 25-11. În setul secund clujencele au câştigat cu 25-22. Gazdele au reuşit, însă, să se impună şki în următoarele două seturi cu 25-18, respectiv 25-20.“U” NTT Data Cluj urmează să joace cu Belor Galați, pe teren propriu.