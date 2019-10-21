Sport· 1 min citire

O nouă înfrângere pentru voleibalistele de la “U” NTT Data Cluj

21 oct. 2019, 13:56
volei feminin U NNT Data

Articol scris de Claudiu Padurean

Voleibalistele de la “U” NTT Data Cluj au fost înfrînte în a treia rundă din Divizia A1 de către fetele de la CSM Lugoj.Clujencele au pierdut în meciul de la Lugoj cu un scor de 3-1, după ce în primele două etape au fost învinse şi de Știința Bacău şi CSM Târgoviște.Primul set a fost câştigat de către gazde, cu 25-11. În setul secund clujencele au câştigat cu 25-22. Gazdele au reuşit, însă, să se impună şki în următoarele două seturi cu 25-18, respectiv 25-20.“U” NTT Data Cluj urmează să joace cu Belor Galați, pe teren propriu.

Mai multe articole despre

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe