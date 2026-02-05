Pancu anunță un nou transfer la CFR Cluj
Pancu anunță un nou transfer la CFR Cluj
Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunţat un nou transfer la formaţia din Gruia.
Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunţat un nou transfer la formaţia din Gruia.
Pancu a anunţat că CFR se va putea despărţit de doi jucători importanţi în acest sezon: Matei Ilie şi Meriton Korenica. Ambii au oferte din străinătate şi ar putea fi vânduţi, ca parte din planul de stingere a datoriilor existente la club.
"Huja e la Cluj, ştiu că face vizita medicală, ori a făcut-o deja. Va semna el, astfel că vom aştepta să mai plece un jucător. Asta nu înseamnă că e obligatoriu. Dacă prin atac va mai pleca cineva, noi vom fi dereglaţi
Clubul e pe primul plan, trebuie ca datoriile să fie stinse, iar jucătorii care sunt aici să fie plătiţi la zi, acesta e cel mai important lucru. Pot pleca Matei Ilie şi Korenica, iar pe lângă ei mai sunt doi jucători!", a spus Daniel Pancu, pentru Fanatik.
Citește și:
- 08:01 - Inutila victorie! Campioana FCSB a învins UTA, în deplasare, cu 4-2, dar va juca în play-out
- 15:38 - S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
- 11:12 - Un jucător important de la U Cluj nu va juca în meciul cu Oțelul Galați
- 14:56 - Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News