Pancu anunță un nou transfer la CFR Cluj

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunţat un nou transfer la formaţia din Gruia.

Pancu a anunţat că CFR se va putea despărţit de doi jucători importanţi în acest sezon: Matei Ilie şi Meriton Korenica. Ambii au oferte din străinătate şi ar putea fi vânduţi, ca parte din planul de stingere a datoriilor existente la club.

"Huja e la Cluj, ştiu că face vizita medicală, ori a făcut-o deja. Va semna el, astfel că vom aştepta să mai plece un jucător. Asta nu înseamnă că e obligatoriu. Dacă prin atac va mai pleca cineva, noi vom fi dereglaţi

Clubul e pe primul plan, trebuie ca datoriile să fie stinse, iar jucătorii care sunt aici să fie plătiţi la zi, acesta e cel mai important lucru. Pot pleca Matei Ilie şi Korenica, iar pe lângă ei mai sunt doi jucători!", a spus Daniel Pancu, pentru Fanatik.