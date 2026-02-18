Patinaj artisitc. Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber | VIDEO
Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a calificat pentru programul liber în competiția feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la MIlano-Cortina 2026.
Sportiva Julia Sauter, legitimată la CSM Corona Brașov și singura reprezentantă a României în concursul feminin de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, s-a calificat marți seară pentru programul liber după ce a obținut cel mai bun rezultat al carierei în programul scurt.
Evoluând a noua dintr-un total de 29 de sportive, Sauter a fost notată cu 63,13 puncte și a încheiat programul scurt pe poziția a 16-a.
Cel mai mare punctaj al serii i-a revenit japonezei Ami Nakai, cu 78,71 de puncte, fiind urmată de compatrioata sa Kaori Sakamoto, care a obținut 77,23 de puncte și de americanca Alysa Liu, notată cu 76,59 de puncte.
Programul liber al probei feminine de patinaj artistic este programat joi seară.
România nu a mai avut reprezentanți în competiția feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice din 2006, când Roxana Luca, actuala antrenoare a Juliei, a terminat pe locul 26 la feminin.
