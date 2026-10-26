Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 în El Clásico. Mbappé a marcat golurile victoriei

Real Madrid a învins Barcelona cu 2-1 pe Camp Nou, în El Clásico. Kylian Mbappé a reușit o dublă și a marcat golul victoriei în minutul 87.
Real Madrid a câștigat derby-ul cu FC Barcelona, scor 2-1, pe Camp Nou, într-un nou episod spectaculos al rivalității din fotbalul spaniol. Kylian Mbappé a fost omul decisiv pentru madrileni, reușind o dublă și înscriind golul victoriei în minutul 87.
Succesul din El Clásico le-a permis madrilenilor să reducă la trei puncte distanța față de liderul din La Liga. În același timp, Barcelona a văzut întreruptă seria de nouă victorii consecutive în campionat.
Kylian Mbappé, decisiv în victoria lui Real Madrid
Barcelona a început partida cu o posesie mai bună, însă Real Madrid a încercat să profite de spațiile lăsate în defensiva formației catalane. Arda Güler și Kylian Mbappé au amenințat poarta gazdelor, în timp ce portarul Andriy Lunin a avut o intervenție importantă la șutul lui Anthony Gordon.
Madrilenii au deschis scorul în minutul 41. O acțiune construită pe partea ofensivă a dus mingea în apropierea porții Barcelonei, iar Kylian Mbappé a finalizat pentru 1-0.
Barcelona a egalat, dar Real Madrid a dat lovitura pe final
FC Barcelona a revenit în joc în minutul 60, când Raphinha a înscris cu un șut plasat, după o combinație pornită de la un corner executat scurt și o pasă primită de la Pedri.
Catalanii au continuat să caute golul victoriei, însă Andriy Lunin a intervenit decisiv la o lovitură de cap a lui Gerard Martín.
Finalul partidei le-a aparținut madrilenilor. În minutul 87, Jude Bellingham a inițiat un contraatac, iar Eduardo Camavinga a contribuit la faza decisivă, înainte ca Mbappé să trimită mingea în poartă și să stabilească scorul final: Barcelona – Real Madrid 1-2.
Real Madrid pune presiune în lupta pentru titlul din La Liga
Victoria de pe terenul marii rivale reprezintă un rezultat important pentru Real Madrid, care a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile. În plus, succesul a pus capăt seriei pozitive a Barcelonei în campionat și a redus diferența dintre cele două formații la trei puncte.
La finalul partidei, antrenorul José Mourinho și-a felicitat jucătorii pentru organizare, concentrare și curaj, dar a subliniat că echipa trebuie să rămână concentrată și să continue să muncească pentru obiectivul principal: câștigarea campionatului.
Tehnicianul madrilen a criticat și arbitrajul video, considerând că João Cancelo ar fi trebuit eliminat în minutul 60, după un fault asupra lui Yan Diomandé.
El Clásico se încheie astfel cu o victorie importantă pentru Real Madrid, iar rezultatul menține suspansul în lupta pentru supremație în fotbalul spaniol.