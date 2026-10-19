Sorana Cîrstea coboară pe locul 17 WTA după eșecul de la Wuhan

Sorana Cîrstea ocupă locul 17 în clasamentul WTA publicat luni, 19 octombrie, după eliminarea din primul tur al turneului de la Wuhan. Maja Chwalińska urcă pe poziția a 11-a mondială după victoria în finala competiției.
Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine clasată jucătoare română în ierarhia mondială de tenis feminin, ocupând locul 17 cu 2.380 de puncte. Sportiva a coborât o poziție după ce a fost eliminată în prima rundă a turneului WTA 1000 de la Wuhan, desfășurat în China.
Favorita 12 a competiției a pierdut în fața chinezoaicei Hanyu Guo, aflată pe locul 240 mondial, cu scorul de 6-1, 6-7 (6), 5-7.
Elena-Gabriela Ruse a scăzut trei locuri, ajungând pe poziția a 60-a cu 1.033 de puncte. Jaqueline Cristian a coborât zece poziții și se află acum pe locul 71, cu 928 de puncte.
Recuperarea lui Jaqueline Cristian
Jaqueline Cristian nu a mai jucat în circuit după eliminarea din primul tur al turneului de la Wimbledon, pe 29 iunie. Jucătoarea a suferit o accidentare la genunchiul drept și a fost operată la jumătatea lunii iulie.
După retragerea de la turneul de la Iași, sportiva a anunțat la începutul lunii septembrie că își încheie sezonul competițional pentru a se recupera complet, vizând revenirea pe teren în 2027.
Modificări în Top 10 WTA
Elena Rybakina conduce clasamentul cu 9.196 de puncte, urmată de Aryna Sabalenka (7.550 de puncte) și Mirra Andreeva (6.306 de puncte). În Top 10 nu s-a produs nicio modificare.
Poloneza Maja Chwalińska a câștigat turneul de la Wuhan, învingând-o în finală pe britanica Sonay Kartal cu scorul de 2-6, 6-4, 6-2. Este primul titlu al acesteia în circuitul principal WTA.
În semifinale, Chwalińska a trecut de compatrioata sa Iga Świątek, fost lider mondial, cu 7-5, 6-1. Succesul i-a adus jucătoarei urcarea pe locul 11 mondial, de pe poziția a 22-a, cu un total de 3.031 de puncte.
Finalista Sonay Kartal a înregistrat cel mai important salt al săptămânii, urcând 121 de poziții, de pe locul 170 pe locul 49, cu 1.097 de puncte. Britanica revenise recent în competiții după o absență de șase luni cauzată de o accidentare.