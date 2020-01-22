Sport

Sorana Cîrstea pierde dramatic calificarea în turul III, de la Australian Open

22 ian. 2020, 09:00
Articol scris de A L

Târgovișteanca a fost depășită în trei seturi (4/6,6/3,7/5) de americanca de 15 ani, C.Gauff

Meci dramatic la Australian Open pentru Sorana Cirstea. Târgovișteanca de 29 de ani a luptat mai bine de doua ore cu piutoaica americană Cory Gauff, de doar 15 ani, pentru calificarea în turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Antipozi, dar a cedat în trei seturi.

Sorana Cîrstea a fost la un pas de o performață notabilă la Australian Open, după ce trecuse în primul tur de una dintre favoritele turneului B.Strycova (cap de serie nr.32). În turul al doilea, sorții i-au hărazit Soranei o confruntare cu noua senzație a tenisului american, tânăra de doar 15 ani, Cory Gauff.

Foto-Sorana Cirstea

Sorana a dominat startul de meci și a reușît să îsi adjudece prima manșă (6-4). În setul al doilea, cu break făcut repede, americanca a reușit să îsi impuna ritmul și sa egaleze în final situația la seturi (6-3). Startul setului trei a fost dominat tot de româncă ce a făcut rapid un break și a condus cu 3-0. A fost momentul  in care Gauff, susținută puternic și din tribune, a schimbat soarta meciului . Gauff a reușit să egaleze la 3, iar apoi la scor egal (5-5) a făcut un nou break. Ulterior a reusit să iși câștige și serviciul și a pus capăt meciului, dupa  2 ore și 9 minute de joc (7-5, in decisiv).

Foto-Cory Gauff

Gauff se califică astfel în turul al treilea de la Australian Open, unde  o va întâlni pe campioana de anul trecut, japoneza Naomi Osaka (nr. 3 WTA).

În clsaamentul live WTA, Sorana Cirstea a avansat până pe locul 69 în ierarhia jucatoarelor profestioniste de tenis (WTA), dar acest clasament mai poate suferi modificări până la finalul turneului australian. Cîrstea a început turneul pe locul 74 WTA.

În competițîa din Australia, pe tabloul principal de simplu, mai este doar o singură româncă, Simona Halep, ce va juca mâine, 23 ianuarie 2020, în turul al doilea al turneului, contra britanicei Harriet Dart (nr.164 WTA)

wta, sorana carstea, australian open, turul II, sorana cirstea, 2020, Cory Gauff, tenis, cub

