Sorana Cîrstea pierde dramatic calificarea în turul III, de la Australian Open

Meci dramatic la Australian Open pentru Sorana Cirstea. Târgovișteanca de 29 de ani a luptat mai bine de doua ore cu piutoaica americană Cory Gauff, de doar 15 ani, pentru calificarea în turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Antipozi, dar a cedat în trei seturi.

Sorana Cîrstea a fost la un pas de o performață notabilă la Australian Open, după ce trecuse în primul tur de una dintre favoritele turneului B.Strycova (cap de serie nr.32). În turul al doilea, sorții i-au hărazit Soranei o confruntare cu noua senzație a tenisului american, tânăra de doar 15 ani, Cory Gauff.

Foto-Sorana Cirstea

Sorana a dominat startul de meci și a reușît să îsi adjudece prima manșă (6-4) . În setul al doilea, cu break făcut repede, americanca a reușit să îsi impuna ritmul și sa egaleze în final situația la seturi (6-3). Startul setului trei a fost dominat tot de româncă ce a făcut rapid un break și a condus cu 3-0. A fost momentul in care Gauff, susținută puternic și din tribune, a schimbat soarta meciului . Gauff a reușit să egaleze la 3, iar apoi la scor egal (5-5 ) a făcut un nou break. Ulterior a reusit să iși câștige și serviciul și a pus capăt meciului, dupa 2 ore și 9 minute de joc (7-5, in decisiv ).

Foto -Cory Gauff

Gauff se califică astfel în turul al treilea de la Australian Open, unde o va întâlni pe campioana de anul trecut, japoneza Naomi Osaka (nr. 3 WTA).

În clsaamentul live WTA, Sorana Cirstea a avansat până pe locul 69 în ierarhia jucatoarelor profestioniste de tenis (WTA), dar acest clasament mai poate suferi modificări până la finalul turneului australian. Cîrstea a început turneul pe locul 74 WTA.

În competițîa din Australia, pe tabloul principal de simplu, mai este doar o singură româncă, Simona Halep, ce va juca mâine, 23 ianuarie 2020, în turul al doilea al turneului, contra britanicei Harriet Dart (nr.164 WTA)