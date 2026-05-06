Incendiu puternic în județul Cluj: o casă, două anexe și un garaj au fost distruse / VIDEO

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, 5 spre 6 mai, într-o gospodărie din localitatea Sânmărtin, comuna Chinteni, județul Cluj.

Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 00:45, iar la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale de stingere de mare capacitate, precum și o ambulanță SMURD.

Flăcările s-au manifestat generalizat pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați, cuprinzând o casă de locuit, două anexe gospodărești și un garaj. Intervenția a fost dificilă, deoarece acoperișul casei era deja prăbușit, iar focul afectase și două autoturisme aflate în garaj, potrivit zcj.ro .

O femeie a primit îngrijiri de la paramedicii SMURD, după ce a suferit un atac de panică, însă nu a fost necesar transportul la spital. Potrivit ISU Cluj, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit. Intervenția s-a încheiat după ora 03:00.