Accident grav în Cluj: un bărbat băut și fără permis a lovit o fetiță de 5 ani cu ATV-ul și a fugit

Publicat 2 sept. 2026, 16:41 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat de 31 de ani din județul Cluj a ajuns în arest preventiv după un accident grav produs în localitatea Mera. Individul ar fi urcat băut pe un ATV, ar fi lovit din spate o fetiță de numai 5 ani care mergea pe marginea drumului și apoi ar fi părăsit locul accidentului. Polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, iar ATV-ul nu era înregistrat sau înmatriculat.

Distribuie articolul