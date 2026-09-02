Actualitate· 2 min citire

Marfă de peste 16,5 milioane de lei confiscată în vama Isaccea

Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 12:27
Sursărealitatea.net

Peste 6 mii de perechi de încălțăminte ”inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute” urmau să ajungă în Ucraina

Poliţiştii de frontieră ai Gărzii de Coastă şi inspectorii Biroului Vamal de Frontieră Isaccea au descoperit, în punctul de trecere a frontierei din oraşul tulcean Isaccea, bunuri susceptibile de a fi contrafăcute, inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute, în valoare de peste 16,5 milioane de lei, transmite Agerpres.

Garda de Coastă din Constanţa a anunţat miercuri că bunurile – 6.360 de perechi de încălţăminte susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute – se aflau în două ansambluri rutiere înmatriculate în Ucraina şi aveau ca destinaţie o societate comercială din ţara vecină.

„Bunurile, cu o valoare de peste 16.500.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale”, precizează sursa citată.

Potrivit acesteia, bunurile au fost depistate în timpul unor verificări efectuate în perioada 28 august – 1 septembrie.

În noaptea de 31 august spre 1 septembrie, punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene din oraşul Isaccea şi-a suspendat activitatea, din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

vama isacceabunuriconfiscateucrainapolitia de frontiera

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe