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Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în mai puțin de 12 ore: ce spune MApN

Ro-Alert

Ro-Alert

Scris deDana Bărăgan
Publicat27 aug. 2026, 10:55
SursăRealitatea.Net

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi un nou mesaj RO-Alert, acesta fiind deja al treilea emis în mai puțin de 12 ore. Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuită să se adăpostească.

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis joi, la ora 10:18, pentru zona de nord a județului Tulcea, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea.

În mesaj, populația este avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și este îndemnată să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis joi de MApN.

Trei mesaje RO-Alert în mai puțin de 12 ore

Locuitorii din nordul județului Tulcea au mai primit două mesaje RO-Alert în ultimele ore. Primul a fost transmis miercuri, la ora 23:05, iar al doilea joi dimineață, la ora 06:54.

În ambele situații, autoritățile au anunțat detectarea unor drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Ministerul Apărării Naționale a precizat însă că, în niciunul dintre cele două cazuri, nu au fost detectate pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian național.

Noul mesaj RO-Alert vizează zona de nord a județului Tulcea, iar autoritățile recomandă populației să respecte indicațiile transmise prin sistemul de alertare.

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