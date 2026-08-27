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Politica· 1 min citire
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mihailo Fedorov
Publicat27 aug. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net
Fostul ministru al Apărării din Ucraina susține că țara sa riscă să piardă războiul cu Rusia. Fost şef al Brigăzii Multinaționale NATO din Sud-Estul Europei, generalul Virgil Bălăceanu consideră că războiul nu e încă pierdut.
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