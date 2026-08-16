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Alertă pe litoral: Obiect suspect, posibil mină, descoperit pe plajă între Eforie Nord și Sud

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat16 aug. 2026, 10:30
Actualizat16 aug. 2026, 10:37
SursăRealitatea.Net

Mobilizare de urgență pe litoral, în zona plajei Belona, la limita dintre Eforie Nord și Eforie Sud, după ce un obiect suspect în formă de butoi, posibil o mină, a fost adus de valuri la mal. Perimetrul a fost imediat securizat de polițiști, la fața locului fiind trimise echipaje ISU și trimisă o informare către SRI.

O intervenție de urgență are loc pe litoralul românesc, în zona plajei Belona (la granița dintre stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud), după ce valurile mării au adus la mal un obiect suspect de forma unui butoi, posibil o mină marină.

Zona a fost izolată de polițiști

Imediat după identificarea obiectului eșuat pe nisip, echipele de poliție sosite la fața locului au securizat perimetrul și au izolat zona pentru a îndepărta turiștii și a preveni orice risc.

Intervenție în desfășurare și alertarea structurilor speciale

Măsurile de siguranță au fost suplimentate rapid, fiind solicitată intervenția specialiștilor:

  • Pompierii și ISU: Cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost mobilizate la fața locului pentru a asigura măsurile de prevenire a incendiilor și sprijinul operațional.

  • Informarea SRI: Despre descoperirea obiectului suspect au fost alerte de îndată structurile de specialitate ale Serviciului Român de Informații (SRI), precum și forțele navale competente în neutralizarea dispozitivelor explozive.

Autoritățile urmează să evalueze natura obiectului și să stabilească procedura sigură de ridicare și neutralizare a acestuia.

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