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Actualitate· 1 min citire
Circulaţie blocată între Cluj-Napoca şi Zalău, după ce un autoturism a lovit un autovehicul parcat şi un stâlp
Circulație blocată
Publicat16 aug. 2026, 09:10
Sursărealitatea.net
O persoană a fost rănită
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