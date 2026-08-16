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Circulaţie blocată între Cluj-Napoca şi Zalău, după ce un autoturism a lovit un autovehicul parcat şi un stâlp

Circulație blocată

Circulație blocată

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 09:10
Sursărealitatea.net

O persoană a fost rănită

O persoană a fost rănită după ce un autoturism a lovit un autovehicul parcat şi un stâlp, care a căzut pe şosea, pe DN1 F, în zona localităţii Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj, circulaţi între Cluj-Napoca şi Zalău fiind blocată.

”Pe DN 1F Cluj-Napoca - Zalău, la kilometrul 53+100 de metri, în zona localităţii Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj, un autoturism a colizionat un autovehicul parcat şi un stâlp de electricitate, ce a căzut pe partea carosabilă”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma accidentului, o persoană din autoturism a suferit leziuni, fiind evaluată medical.

Traficul rutier este oprit în ambele direcţii.

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