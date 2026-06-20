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Actualitate· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Iranul îi pune condiții lui Trump pentru acordul de pace
Ana Maria Păcuraru
Publicat20 iun. 2026, 08:47
SursăRealitatea PLUS
Iran pune condiții pentru începerea negocierilor unui acord de încetarea a războiului cu Statele Unite, potrivit Ministerului de Externe de la Teheran. Printre cerințe se numără ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor înghețate și facilitatea exporturilor de petrol iranian. Jurnalistul REALITATEA PLUS Ana Maria Păcuraru vine cu analiza momentului.
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