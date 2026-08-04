Căldura persistă până la sfârșitul lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Publicat 4 aug. 2026, 08:24 Sursă realitatea.net

ANM anunță temperaturi peste valorile normale în mare parte din luna august, cu cele mai ridicate abateri în vestul țării. În prima parte a intervalului, precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor.

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