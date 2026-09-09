Anca Alexandrescu: România începe să arate din ce în ce mai rău. Nu avem război, dar arătăm ca o țară în război

Publicat 9 sept. 2026, 21:37 Sursă realitatea plus

Anca Alexandrescu a lansat o serie de critici dure la adresa principalilor actori politici, pe care îi acuză că sunt incapabili să găsească o soluție reală de colaborare pentru formarea unui guvern cu puteri depline. În deschiderea ediției Culisele statului paralel, jurnalista avertizează că blocajul actual riscă să arunce România într-o criză politică fără precedent, mai ales pe fondul unei situații internaționale extrem de turbulentă.

Distribuie articolul