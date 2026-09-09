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Ana Maria Păcuraru, confirmată în delegația Casei Albe la ONU. Realitatea PLUS, singura sursă de informație oficială din SUA

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat9 sept. 2026, 10:44
SursăRealitatea PLUS

Realitatea Plus anunță un moment de referință pentru presa românească din Statele Unite. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și editor-șef Politică Externă, a fost confirmată în delegația Casei Albe la ONU. De asemenea, aceasta a mai primit acreditarea oficială a Comitetului Executiv al Galeriilor Radio-Televiziune ale Congresului American, structura care gestionează accesul presei radio-tv la Capitoliul Statelor Unite ale Americii.

Decizia, comunicată jurnalistei chiar de conducerea Comitetului, marchează o etapă esențială pentru prezența media românească în inima vieții politice americane. Totodată, hotărârea confirmă statutul Realitatea Plus ca singura sursă principală românească de informație din Washington.

Acreditarea la Congressional Radio-Television Galleries permite accesul presei la briefinguri, audieri și evenimente desfășurate la Capitoliu, un privilegiu acordat unui număr restrâns de jurnaliști internaționali. Astfel, jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru se alătură unui cerc select de corespondenți acreditați să relateze direct din centrul puterii legislative americane.

Această acreditare se adaugă unui parcurs profesional solid construit de-a lungul ultimilor ani. Realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” Ana Maria Păcuraru deține deja acreditarea U.S. State Department Foreign Press Center și este membră a Asociației Corespondenților de Presă de la Casa Albă și a Clubului Presei din Străinătate al Americii. Pasul de față confirmă o traiectorie fulminantă a jurnalistei în presa internațională acreditată la Washington, un parcurs care o poziționează tot mai aproape de nucleul acoperirii instituționale americane.

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