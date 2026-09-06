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Cutremur în România, duminică dimineața

cutremur / Profimedia

cutremur / Profimedia

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 08:34

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs duminică dimineața, 6 septembrie 2026, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul a avut loc la ora 07:04:18, ora locală a României, la o adâncime de 149,6 kilometri. INFP a încadrat cutremurul drept unul mediu, cu o intensitate de II.

Seismul a fost localizat la 54 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 de kilometri est de Brașov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focșani și 75 de kilometri nord de Ploiești.

Zona Vrancea este una dintre cele mai active regiuni seismice din România, iar cutremurele produse aici pot fi resimțite pe o arie extinsă, în funcție de magnitudine și adâncimea la care se produc.

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