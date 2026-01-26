ANM: Cod galben de vânt puternic și ghețuș în 13 județe

Meteorologii au emis, luni, avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic, valabil în patru județe din Transilvania, respectiv de ceață, burniță și ghețuș în alte nouă județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Astfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la ora 11:00 se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 - 120 km/h în zona de munte a județelor Maramureș și Bistrița-Năsăud, la altitudini de peste 1.800 de metri, iar până la ora 10:00, în zonele similare din județele Caraș-Severin și Hunedoara, unde vântul puternic va viscoli sau spulbera zăpada.

Până la ora 9:00, în mai multe localități din județele Dolj și Mehedinți va fi ceață și vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, fenomen ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului. În zona joasă a județelor Bacău, Neamț și Vrancea și în localități din Galați și Vaslui ceața va fi însoțită de burniță, ceea ce va determina formarea poleiului, ghețușului sau a chiciurei.

În județul Ialomița și în localități din zona continentală a județului Tulcea și din Delta Dunării va fi, până la ora 8:30, ceață și vizibilitate redusă, sub 200 metri și izolat sub 50 de metri, iar în funcție de condițiile locale se poate forma ghețuș.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

