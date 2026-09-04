Aproape 2.900.000 de elevi și copii de grădiniță încep luni noul an școlar

Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari încep luni noul an școlar - 2026-2027, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027.
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.
Anul școlar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:
*** intervale de cursuri
* de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;
* de luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026;
* de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
* de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;
* de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;
*** intervale de vacanță
* de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;
* de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;
* o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027;
* de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marți, 4 mai 2027;
* de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.
În ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Programul național 'Școala altfel' și Programul 'Săptămâna verde' se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.
La clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor 'Școala altfel' și 'Săptămâna verde' se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.
La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor 'Școala altfel' și 'Săptămâna verde' se organizează activități de instruire practică.