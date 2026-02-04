Avocatul Poporului, despre neplata primei zile de concediu medical: "Nu există nicio justificare"

Speța a fost înaintată, marți, Curții Constituționale

Într-un interviu acordat Radio România Actualități, Avocatul Poporului a declarat că ordonanța de guvern prin care prima zi de concendiu nu mai este plătită încalcă mai multe prevederi constituționale și creează o discriminare indirectă față de persoanele bolnave.

Renate Weber consideră că măsura contravine dreptului constituțional la ocrotirea sănătății și principiului protecției sociale.

Speța a fost înaintată, marți, Curții Constituționale.

Demersul a fost inițiat la solicitarea Federației Asociațiilor Pacienților cu Boli Cronice din România, care avertizează că măsura afectează disproporționat pacienții ce urmează tratamente periodice.

„Nu există nicio justificare de ce prima zi să nu fie plătită. Din moment ce legea obligă la plata contribuțiilor de asigurări de sănătate, statul are o obligație pozitivă de a proteja asiguratul în cazul apariției bolii”, a explicat Renate Weber, invocând și jurisprudența Curții Constituționale.

În plus, Avocatul Poporului a subliniat că există decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului care califică indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă drept un „drept de proprietate”, ceea ce ar însemna că neplata primei zile afectează și acest drept fundamental.

Renate Weber a atras atenția și asupra procedurii de adoptare a măsurii, subliniind că restrângerea exercițiului unor drepturi nu poate fi făcută prin ordonanțe de urgență. „Curtea Constituțională a stabilit în mod repetat că astfel de restrângeri se pot face doar prin lege, adoptată de Parlament. Recurgerea la ordonanțe de urgență pentru asemenea măsuri este, în sine, problematică din punct de vedere constituțional”, a precizat Avocatul Poporului.

Risc de stigmatizare a pacienților și efecte contraproductive

Potrivit Renatei Weber, măsura introduce o „prezumție de vinovăție” asupra tuturor asiguraților, sugerând că fiecare angajat ar putea fi un potențial fraudator. „Combaterea fraudelor se face prin controale punctuale la medicii care acordă concedii medicale și prin sancționarea celor care încalcă legea, nu prin penalizarea tuturor celor bolnavi”, a afirmat ea.

Avocatul Poporului a avertizat că neplata primei zile de concediu medical ar putea determina angajații să vină la serviciu bolnavi, pentru a nu pierde bani, ceea ce ar putea duce la agravarea stării de sănătate și, pe termen mediu, la costuri mai mari pentru sistemul public de sănătate.

Ordonanța produce deja efecte, iar un eventual verdict al CCR ar putea veni abia peste luni sau chiar ani.

Până atunci, Renate Weber consideră că Guvernul ar putea reveni asupra măsurii printr-o nouă ordonanță de urgență.

În cazul în care CCR va admite sesizarea, prevederea privind neplata primei zile de concediu medical ar putea fi declarată neconstituțională, urmând să fie corectată printr-un nou act normativ.

Avocatul Poporului a subliniat că situația actuală evidențiază o problemă mai largă a procesului de legiferare în România. „Atunci când se legiferează pe bandă rulantă, fără dezbateri reale în Parlament, apar erori care ajung să fie corectate ulterior la Curtea Constituțională. Ordonanța de urgență a devenit, din excepție, regulă.”

Sursa: Realitatea din Justitie